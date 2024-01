Puma : 5 milliards de francs Cfa investis dans le département de Nioro

Plus de 5 milliards sont investis dans le département de Nioro, à travers des infrastructures routières sanitaires et scolaires. Le programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers(Puma) en a donné l’information par la voix de son directeur général, Moussa Sow. « C’est le département de Nioro du Rip qui qui constitue la zone frontalière où nous avons investi, à la date d’aujourd’hui, plus de cinq milliards en postes de santé, en infrastructures scolaires et routières, en appui au groupement », a révélé monsieur Sow.

Ces infrastructures, pense le directeur du Puma, auront un impact positif sur les populations du département de Nioro, une zone frontalière avec la Gambie.