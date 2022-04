Qatar 2022: plus de 23 millions de billets déjà commandés pour la coupe du Monde

La même source indique que les résidents qatariens ont encore "démontré leur bel engouement" pour l’événement lors de la phase de vente qui vient de se terminer. Les autres pays les plus demandeurs cite la Fifa sont : l’Angleterre, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, le Brésil, les États-Unis, la France et le Mexique. Outre la finale, les matches enregistrant le plus de commandes sont Argentine – Mexique, Argentine – Arabie Saoudite, Angleterre – États-Unis et Pologne – Argentine.