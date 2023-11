Qualification Mondial 2026 : Mohamed Salah victime d’une tentative d’agression en plein match

Mohamed Salah a été victime d’une tentative d’agression durant le match des qualifications au Mondial 2026 que l’Egypte jouait au Sierra Leone, dimanche.



À la fin du match, des supporters sont montés sur le terrain et ont commencé à courir vers la star de Liverpool. Les stewards et ses équipiers ont essayé de le protéger. Des images sur les réseaux sociaux montrent Salah escorté hors du terrain par des militaires.



Les Egyptiens se sont imposés 0-2 grâce à deux buts de Mahmoud Trézéguet, ancien joueur d’Anderlecht et de Mouscron.