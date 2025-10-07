Qualifications CAN U17 (UFOA-A) : la Guinée s’impose d’entrée et prend la tête du groupe B devant le Sénégal

La Guinée a parfaitement lancé son tournoi qualificatif UFOA-A U17 lundi à Bamako en s’imposant face à la Mauritanie au stade Ouezzin Coulibaly. L’équipe du Syli national des moins de 17 ans occupe désormais la tête du groupe B devant le Sénégal.



Dominateurs, les Guinéens ont longtemps buté sur la défense mauritanienne et ont même manqué un penalty en première période. Mais au retour des vestiaires, la délivrance est venue à la 53ᵉ minute grâce à Mohamed Zayatte Sylla, dont le but a suffi à offrir les trois points à la Guinée. Le jeune attaquant a d’ailleurs été élu homme du match après une prestation pleine.



Avec ce succès, la Guinée prend seule la tête du groupe B avec trois points, devant le Sénégal et la Sierra Leone qui se sont neutralisés 1-1 lors de leur entrée en lice. Une place de leader que les hommes de Sékouba Camara tenteront de conforter jeudi lors du choc face au Sénégal, pour le compte de la deuxième journée du tournoi.



Avec Wiwsport