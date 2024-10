Qualifs CAN 2025 : Les « Lions » poursuivent leur préparation, Abdoulaye Seck vers le forfait

L'équipe nationale du Sénégal a tenu sa deuxième séance d'entraînement ce mardi à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre de la préparation des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025.



À 72 heures du match contre le Malawi, la Tanière n'est toujours pas au complet. Tous les joueurs sont présents à l'exception d'Abdoulaye Seck, qui a été déclaré forfait par son club. Ismaïl Jakobs, quant à lui, a participé normalement à l'entraînement avec ses coéquipiers.



La séance prévue ce mercredi se déroulera à huis clos.



Pour rappel, les « Lions » accueilleront le Malawi le 11 octobre à 19 heures au stade Abdoulaye Wade, avant de se rendre à Lilongwe pour la manche retour le 15 octobre, au stade national de Bingu, pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025.