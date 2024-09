Qualifs CAN 2025 : victoires du Bénin et du Cap-Vert, le Nigéria tenu en échec

La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 hier mardi. Le Burkina Faso, le Bénin et le Cap-Vert se sont tous imposés.



Après son match nul arraché au Sénégal (1-1), le Burkina Faso a parfaitement enchaîné en disposant du Malawi (3-1) à Bamako, au Mali, où son match était délocalisé. Après avoir trouvé la barre en début de match et manqué un face-à-face puis tremblé sur une rare incursion malawite, les Etalons ont fait la différence en trois minutes.



Lassina Traoré a ouvert le score d'une tête à ras de terre sur un centre de Simporé (35e), puis l'attaquant du Shakhtar Donetsk a doublé la mise après avoir effacé le gardien (38e). Hassane Bandé a ensuite enfoncé le clou sur penalty (60e), avant que Zeliat Nkhoma ne réduise la marque pour les Flames (80e). Grâce à cette première victoire de l'ère Brama Traoré, les Étalons s'emparent de la tête du groupe L à la différence de buts devant le Sénégal.



Ryan Mendes fait encore mal à la Mauritanie



Dans la poule C, après sa déroute contre l'Egypte (3-0), le Cap-Vert s'est bien repris en disposant de la Mauritanie (2-0), comme en 8es de finale de la dernière CAN. Après un gros raté de Benchimol d'un côté et de Mamadou Sy de l'autre, les Requins Bleus ont pris les devants logiquement sur un penalty transformé par Ryan Mendes après une faute de Houeibib sur Benchimol (28e). L'ancien Lillois avait déjà été le bourreau des Mourabitounes en janvier…



Après une balle d'égalisation ratée par Sidi Bouna Amar avant la pause, puis une interruption du jeu pendant quelques minutes en raison des pluies torrentielles qui ont entraîné la panne d'un projecteur, la partie a repris et Mendes a plié le suspense (75e) avant que le but du 3-0 ne soit refusé à Livramento. Pas de quoi gâcher le bonheur des insulaires, qui s'emparent de la 2e place devant leur victime.



Le Bénin revient de loin



De son côté, le Bénin “recevait” la Libye au Stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire) avec la ferme intention de se racheter après la déroute de samedi contre le Nigeria (3-0). L'opération reconquête a mal débuté lorsque Imourane a provoqué un penalty, transformé par Al Badri (9e). Mais les Guépards n'ont rien lâché et, à force de pousser, Steve Mounié a égalisé en reprenant un centre d'Olaitan (50e), puis il a obtenu le penalty de la victoire, transformé par le Grenoblois (62e).



Ce succès 2-1 face aux Chevaliers de la Méditerranée permet aux Béninois de remonter à la 2e place, à seulement un point du leader, le Nigeria, accroché plus tôt au Rwanda (0-0).





Avec Afrik Foot