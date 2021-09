Qualifs CdM 2022 : l'Ukraine tient encore tête à la France

Décidément, les Bleus n'y arrivent pas. Après un quatrième match de rang sans succès et une prestation décevante à Strasbourg face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) mercredi, les Bleus étaient sous pression au moment de se déplacer à Kiev pour y défier l'Ukraine, dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 ce samedi. Pour enclancher une nouvelle dynamique positive, Didier Deschamps a réservé deux surprises dans son XI de départ en intégrant Zouma et Martial à la place de Varane et Benzema, alors que Tchouaméni a connu sa première titularisation. La Zbirna comptait elle notamment sur Yarmolenko et Yaremchuk en attaque, le vétéran Pyatov gardant les buts locaux.



Devant près de 45 000 spectateurs venus assister à ce spectacle dans la capitale ukrainienne, la rencontre démarrait sur un rythme effréné, les hommes d'Oleksandr Petrakov mettant d'emblée une grosse pression sur la défense tricolore, qui éprouvait des difficultés à relancer proprement. Si la Zbirna dominait globalement les débats, il y avait peu d'occasions à se mettre sous la dent dans les 20 premières minutes, si ce n'est une tête faiblarde de Pogba (11e) ou une tentative non cadrée de Yaremchuk (19e).



Martial répond à la merveille de Shaparenko

Il fallait attendre la 27e minute pour assister à la première véritable situation du match, Griezmann ne cadrant toutefois pas sa demi-volée. Pas de quoi alarmer l'Ukraine, qui ouvrait le score juste avant la pause grâce à un bijou signé Shaparenko, profitant d'un ballon remis en catastrophe plein axe par Zouma pour ouvrir son compteur en sélection (1-0, 45e). Et ce juste après un face-à-face manqué par Martial, bien servi par Pogba, devant Pyatov (44e). Sans un Lloris vigilant, l'Ukraine aurait même pu prendre l'avantage plus tôt au tableau d'affichage, Yarmolenko butant sur le capitaine de la France avant que Zabarniy ne profite lui aussi de la passivité défensive sans trouver le cadre sur une énorme double occasion (35e).



Les Bleus revenaient donc au vestiaire loin d'avoir levé les doutes à leur égard face à une formation ukrainienne appliquée et sérieuse. Mais après la pause, probablement secoués par le discours de DD, les Bleus égalisaient rapidement grâce à un but de Martial, un poil chanceux après un bon centre de Coman de la droite (1-1, 50e). L'attaquant de Manchester United mettait ainsi fin à une disette de 28 tirs sans marquer en sélection, cinq ans après son premier but. Dans une seconde période plus ouverte et plus équilibrée, Griezmann (63e) puis Zouma (67e) manquait le cadre alors que Diaby, profitant d'une merveille de déviation de Benzema, rentré en jeu à l'heure de jeu, trouvait le poteau droit d'un Pyatov battu (77e).



Dans une fin de rencontre où Tchouaméni, blessé, n'a pas pu tenir sa place jusqu'au bout, les visiteurs ont poussé, en vain. Comme lors de la première journée, le 24 mars dernier, l'Ukraine et la France se séparent donc sur ce score de 1-1. Un résultat n'arrangeant pas les affaires des Bleus, qui gardent le leadership de ce groupe D avec 9 points, le même total que leur adversaire du jour. Toutefois, la Finlande, prochain adversaire des champions du monde en titre qui compte également 5 unités au compteur, possède deux matchs de retard et peut donc virtuellement prendre les rênes devant la France.