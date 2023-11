Qualifs Coupe du monde 2026 : la Gambie piégée, le Mozambique assure, Salah claque un quadruplé

Egypte/Djibouti 6-0



Samedi 18 novembre 2023



19h00 Burkina Faso/Guinée

Groupe B

Mercredi 15 novembre 2023

RD Congo/Mauritanie 2-0



Jeudi 16 novembre 2523

Soudan/Togo 1-1



Samedi 18 novembre 2973

19h00 Sénégal /Soudan du Sud

Groupe C

Mercredi 15 novembre 2023



Rwanda/Zimbabwe 0-0

Jeudi 16 novembre 2023



Nigeria/Lesotho 1-1



Samedi 18 novembre 2023

13h00 Afrique du Sud /Bénin

Groupe D

Jeudi 16 novembre 2023



Cap-Vert/Angola 0-0



Vendredi 17 novembre 2023

13h00 Eswatini / Libye



19h00 Cameroun / Maurice



Groupe E

Jeudi 16 novembre 2023



Maroc/Erythrée annulé

Vendredi 17 novembre 2023

16h00 Zambie/Congo

Samedi 18 novembre 2023

16h00 Niger/Tanzanie



Groupe F

Jeudi 16 novembre 2023

Burundi/Gamble 3-2



Gabon/Kenya 2-1

Vendredi 17 novembre 2023

19h00 Côte d'Ivoire/Seychelles



Groupe G

Jeudi 16 novembre 2023

Botswana/Mozambique 2-3



Algérie/Somalie 2-1

Vendredi 17 novembre 2023

13h00 Guinée/Ouganda



Groupe H

Mercredi 15 novembre 2023

Guinée équ/Namibie 1-0

Vendredi 17 novembre 2023

16h00 Liberia/Malawi

19h00 Tunisie / Sao Tomé

Groupe I

Vendredi 17 novembre 2023

14h00 Comores/Centrafrique

16h00 Ghana/Madagascar

19h00 Mali/Tchad





Avec Afrik Foot



En déplacement en Tanzanie, où le Burundi l'accueillait, la Gambie, quart de finaliste de la dernière CAN, s'est fait surprendre en s'inclinant sur le score de 3-2 ! Musa Barrow avait redonné espoir aux Scorpions avant la mi-temps (45e+4) après les deux buts coup sur coup de Bigirimana (31e) et Nsabiyumva (35e).Mais Sudi (75e) a finalement assuré la victoire des Hirondelles malgré la réduction du score signée Colley sur penalty durant le temps additionnel (90e+8). Moins en verve ces dernières années après avoir découvert la CAN en 2019, les Burundais frappent un grand coup dans ce groupe F comprenant aussi entre autres la Côte d'Ivoire et le Gabon.Opposée à la modeste sélection de Djibouti ce jeudi pour son entrée dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026, l'Egypte a cartonné 6-0 au Caire. Avec un quadruplé de Mohamed Salah !Profitant d'un centre au cordeau du Nantais Mostafa Mohamed, l'ailier de Liverpool a commencé son show à la 17e minute en ouvrant le score d'une reprise en pleine surface (1-0). Sur sa lancée, le Pharaon a doublé la mise en transformant en force un penalty sous la barre (2-0, 22e).Après un superbe mouvement initié par Mohamed et Fatouh, le Red a marqué son troisième but de la soirée par une reprise dans le but vide au retour des vestiaires (3-0, 47e).Puis Fatouh lui a offert sa deuxième passe décisive de la soirée en lui permettant d'inscrire un quadruplé sur un superbe enchaînement dans la surface (4-0, 69e). A la suite d'une frappe de Trezeguet repoussé par le gardien adverse, le Nantais Mohamed (5-0, 73e) puis Trezeguet sur un centre d'Omar Kamal (6-0, 89e) ont achevé le festival offensif égyptien.Après cette entame idéale, les hommes de Rui Vitoria enchaîneront dimanche par un match contre la Sierra Leone au Liberia dans le cadre de la 2e journée des qualifications.Mercredi 15 novembre 2023Ethiopie/Sierra Leone 0-0Jeudi 16 novembre 2023