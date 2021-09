Qualifs Mondial 2022 : Algérie, Tunisie et Nigeria pour enchaîner

Invaincue depuis 28 rencontres et sans pitié face au modeste Djibouti pour son entrée en lice (8-0), l’Algérie va se frotter à une opposition plus corsée, le Burkina Faso. Les Etalons ont disposé du Niger (2-0) pour débuter mais ils seront privés des cadres Tapsoba, Bertrand et Alain Traoré ou encore Kaboré et contraints de jouer ce match «à domicile» à Marrakech au Maroc, ce qui le rend très spécial au vu du contexte diplomatique tendu entre le Maroc et l’Algérie. Un nouveau succès confirmerait que les Fennecs sont décidément intouchables en ce moment et les rapprocherait surtout d’une qualification en barrages.



La Tunisie sur ses gardes

En déplacement au Congo, le Sénégal a lui aussi l’occasion de faire le trou en tête de son groupe s’il prend le meilleur sur les Diables Rouges, qui ont commencé par un match nul en Namibie (1-1). Par rapport au Togo (2-0), Kouyaté a déclaré forfait et, vu le contexte (match à l’extérieur), ce n’est pas forcément sur cette rencontre qu’il faut espérer des progrès dans le jeu pour les hommes d’Aliou Cissé, qui avaient ramené un triste 0-0 de Brazzaville face au même adversaire en mars dans les éliminatoires de la CAN.



Déplacement pas évident en revanche pour la Tunisie, qui se rend en Zambie. Auteur d’un large succès en trompe-l’œil contre la Guinée Equatoriale (3-0) malgré une première période d’une rare pauvreté, les Aigles de Carthage s’attendent à être bousculés par une équipe qui possède un certain potentiel offensif avec Daka et Mwepu et qui a frappé fort en s’imposant en Mauritanie (2-1). L’autre match du groupe entre la Guinée Equatoriale et les Mourabitounes s’annonce tendu puisque le perdant compromettrait déjà sérieusement ses chances de qualification.



Le Nigeria déplumé à Mindelo, Madagascar sous pression

Attention au piège aussi pour le Nigeria. Les Super Eagles ont bien débuté en disposant du Liberia (2-0) grâce à un doublé d’Iheanacho, mais l’attaquant de Leicester fait partie, avec Iwobi ou encore Ndidi, des 7 joueurs, pour la plupart des cadres, bloqués par leur club pour ce déplacement afin d’éviter une période de quarantaine à leur retour au Royaume Uni… Sur le synthétique de Mindelo, et pas à Praia comme d’habitude, les Requins Bleus, tenus en échec par la Centrafrique lors du premier match (1-1), tenteront d’en profiter pour joueur leur carte à fond.



Dans le groupe J, la Tanzanie a l’occasion de rejoindre le Bénin en tête si elle s’impose à domicile contre Madagascar. Les hommes d’Éric Rabésandratana se retrouvent déjà dos au mur après leur défaite à la maison contre les Ecureuils (0-1). Dans la poule F, la Libye pourrait quant à elle prendre les commandes en cas de victoire en Angola, de son côté obligé de s’imposer pour conserver ses chances après sa défaite en Egypte (1-0).



En attendant Guinée-Maroc

Dans le groupe G, l’Ethiopie doit se relancer à domicile contre le Zimbabwe après sa défaite frustrante au Ghana (1-0) mais les Warrios seront motivés à l’idée de rejoindre l’Afrique du Sud en tête en cas de victoire. Même ambition pour le Mozambique, qui recollera à la Côte d’Ivoire s’il s’impose à l’extérieur face à un Malawi déjà dos au mur après sa défaite au Cameroun (2-0).



En raison du report du match entre la Guinée et le Maroc, tout reste enfin ouvert dans le groupe I, mais le Soudan doit absolument s’imposer à domicile contre la Guinée Bissau après sa défaite face aux "Lions" de l’Atlas (2-0). De belles affiches donc, et déjà beaucoup d’enjeux !



Le programme du mardi 7 septembre



13h, Zambie vs Tunisie (Groupe B)

13h, Éthiopie vs Zimbabwe (Groupe G)

13h, Tanzanie vs Madagascar (Groupe J)

13h, Malawi vs Mozambique (Groupe D)

16h, Congo vs Sénégal (Groupe H)

16h, Guinée Équatoriale vs Mauritanie (Groupe B)

16h, Cap-Vert vs Nigeria (Groupe C)

19h, Burkina Faso vs Algérie (Groupe A)

19h, Soudan vs Guinée-Bissau (Groupe I)

19h, Angola vs Libye (Groupe F)