Qualifs Mondial 2022: les Namibiens croient à l'exploit à Thiès

Sénégal/Namibie, c'est la bataille de la première place du groupe H. Leaders de la Poule avec 6 points, les « Lions » pourraient prendre une sérieuse option pour les barrages, en cas de victoire, samedi, au stade Lat Dior de Thiès. Mais les «Brave Warrior » (4 points) ne comptent pas laisser leurs adversaires s'échapper.



Les coéquipiers de Peter shalulile ne sont pas venus au Sénégal pour faire du tourisme. «On y croit. Nous sommes toujours concentrés sur le même objectif. On va prendre les matchs un à un. Nous serons là-bas (Sénégal) sans pression, tout en espérant décrocher un résultat positif », a déclaré le capitaine de la Namibie.



«Ici, les gens parlent uniquement de la double confrontation. Nous sommes conscients de limportance de ces deux matchs. Nous irons chercher la victoire au Sénégal ou au pire des cas un match nul et l'emporter au retour chez nous (en Afrique du Sud). Nous sommes capables de le faire », a poursuivi le joueur de Mamelodi Sundowns.



Un des Warriors les plus expérimentés du groupe, l'attaquant de 27 ans sera l’homme à surveiller. Cette saison, il a dejà marqué 5 buts en 6 matchs dans le championnat sud-africain. Un sacré client pour Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo.