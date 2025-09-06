Qualifs Mondial 2026 : Cristiano Ronaldo inscrit son 140e but avec le Portugal

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé avec le Portugal contre l'Arménie ce samedi, lors d'un match de la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Ses 139e et 140e buts avec la Seleçao.



Titulaire à la pointe de l'attaque de la Seleçao, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé avec le Portugal, en déplacement à Erevan, en Arménie, pour lancer, samedi, sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2026. D'abord à la 21e minute. À la suite d'un renversement de Bruno Fernandes, Joao Cancelo a servi sur la droite l'ailier de Chelsea Pedro Neto.



Ce dernier a centré du gauche et Cristiano Ronaldo a surgi du droit pour dévier le ballon au fond des filets d'Henri Avagyan, qui avait déjà dû s'incliner devant Joao Felix (10e). À la mi-temps, le Portugal menait 3-0, Cancelo ayant alourdi la marque à la 32e.



Ronaldo a récidivé en début de deuxième mi-temps, à la 46e minute (4-0). Après un ballon de Joao Neves mal repoussé par un défenseur arménien, l'ancien joueur de Manchester United et du Real Madrid a décoché une frappe sèche de l'extérieur de la surface dont il a le secret. Avagyan l'a déviée en vain.



Le voilà à 140 buts avec le Portugal - il bat son record - et 942 réalisations depuis le début de sa carrière. Ronaldo est sorti à la 57e minute, remplacé par l'attaquant du PSG Gonçalo Ramos.





Avec L’Equipe