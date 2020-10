Quand Guy Marius Sagna calomnie les avocats !!! ( Par Me Amadou Aly Kane)

Dans sa page Facebook, l’activiste écrit que les 79 familles de Terme sud sont les victimes de bandits , voyous et gangsters fonciers qui voulaient faire main basse sur des terres qui appartiennent à tous les sénégalais.



Il écrit que parmi ceux-ci , il y aurait 25 avocats .



Je suis personnellement meurtri par les accusations fausses et diffamatoires de Monsieur Guy Marius Sagna , en ma qualité de membre du collectif des avocats qui , défendaient les familles de terme Sud .



Je dément formellement ces accusations incompréhensibles venant d’un homme comme lui .



Je dis haut et fort à l’attention de l’opinion publique que l’avocat que je suis n’a jamais formulé de demande d’affection de terrain à qui que ce soit.



Je n’ai jamais reçu aucun document me proposant une telle affectation.



Enfin , je n’ai jamais remis une pièce d’identification à qui que ce soit, aux fins d’attribution d’une parcelle dans le lieu-dit Terme Sud .



Mes confrères et moi avons défendu bénévolement les familles de Terme Sud sans jamais exiger une contrepartie en espèces ou en nature.

Nous avons assuré absolument une défense pro Bono ( pour la bonne cause ) .



Dans ces conditions, c’est injuste et rageant d’être catalogué parmi les bandits , voyous et gangsters fonciers .