Quand Macky Sall accorde une interview à son insulteur converti

Lui qui est surnommé "l'insulteur" s'est rabiboché avec le président et sa famille et Ousmane Sonko, qu'il abreuve d'injures, est devenu sa cible. Et dans un passé récent, le président Sall s'en prenait violemment aux réseaux sociaux qu'il qualifiait de "cancer" à cause des insultes.

Ousmane Sonko, le leader de l'opposition, avait répliqué en arguant que Macky Sall soutenait ceux qui profèrent des insultes à son encontre et ceux-ci même sont récompensés par le chef de l'Etat. Selon Sonko, Macky les reçoit et leur donne de l'argent. Avec cette interview, en compagnie de la première dame, le chef de l'État se met dans une mauvaise posture.

Incroyable mais vrai ! Le président Macky Sall a accordé une interview de près de 30 mn en live sur Facebook mn à Kali Tv, connu auparavant pour ses insultes à l'encontre du chef de l'Etat et révélations sur sa vie privée.