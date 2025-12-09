Quand Moustapha Diakhaté relance un mot oublié : « gougnafier » dans le classement 2025 du Robert

Le dictionnaire Le Robert a dévoilé, ce mardi 9 décembre, son classement des mots dont les recherches ont le plus progressé cette année sur Internet. Parmi eux, un terme inattendu attire l’attention : « gougnafier », remis en lumière au Sénégal en juin 2025 après son utilisation par l’homme politique Moustapha Diakhaté.
Ce mot familier, aujourd’hui presque disparu du langage courant, signifie « bon à rien » ou « goujat ». Il a pourtant refait surface lorsque Moustapha Diakhaté l’a employé pour critiquer le Président Bassirou Diomaye Faye. Ses propos, jugés offensants, ont suscité une polémique et ont conduit à sa condamnation à deux mois de prison, dont 15 jours ferme. L’affaire avait éclaté après qu’il a qualifié de « gougnafiers » certaines personnes entourant le chef de l’État lors d’une photo officielle.
Dans ce palmarès annuel des recherches, c’est toutefois le mot « masculinisme » qui arrive en tête, avec une hausse de 800 % des consultations en un an, succédant ainsi à « hubris », premier du classement en 2024.
D’autres termes connaissent également un regain d’intérêt notable : « wesh » (interjection polyvalente), « eugénisme » (sélection du patrimoine génétique), « entrisme » (infiltration d’un groupe), « séditieux » (révolte), ainsi que « submersion » et « vassal ».
