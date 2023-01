Quand des couples se déchirent à cause d'un simple statut sur WhatsApp

« Les hommes ont tendance à être trop exigeants »

Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, WhatsApp font partie des réseaux qui marquent le 21e siècle. Avec le développent des technologies, impossible de s’en passer ou encore de vivre sans ces différentes plateformes dites sociales. Si une bonne partie des usagers s’en sert pour s’informer, d’autres les utilisent à des fins de distraction ou de commerces. L'utilisation des réseaux sociaux a souvent des impacts sur la vie des couples. Aujourd’hui, beaucoup de femmes sénégalaises ont vu leurs couples partir en fumée à cause des statuts WhatsApp.« Etre femme mariée et la vente en ligne, c’est quelque chose d’assez difficile surtout avec un conjoint non-compréhensif. Cela m'est une fois arrivé de recevoir le coup de fil d’un client qui dit vouloir un article que j’ai mis sur mon statut à une heure inappropriée et mon mari m’a traité de tous les noms. En disant que c’est mon amant », explique Aminata, interrogée par PressAfrik.Elle poursuit : « il (mon mari) est allé même jusqu’à m’interdire de poster des statuts. Comme je suis une femme têtue, je ne me suis pas laissée faire. Et par conséquent, le divorce était inévitable. Je ne pouvais pas arrêter mes activités de vente sur WhatsApp pour un homme jaloux qui ne fait pas confiance sa femme ».Aujourd’hui beaucoup femmes dakaroises connaissent ce problème similaire à celui de Aminata. Leurs conjoints vont jusqu’à leur interdire de publier certaines photos sur leur statut. Mais le problème, c’est le respect de cette décision. « Mon mari n’aime pas que je m’expose sur WhatsApp, mettre mes photos ou vidéos. Il m’avait tout interdit. Il est allé jusqu’à me priver une connexion avant de me menacer », témoigne Binta.Si beaucoup de femmes peinent à se soumettre aux exigences de leurs maris, c’est parce qu’elles le voient sous l’angle de l’autoritarisme. Par exemple, ne pas se connecter est une chose impossible pour Penda, mariée depuis deux ans. « Impossible de me passer des réseaux sociaux. Parfois, les hommes ont tendance à être trop exigeants. Ils veulent tout imposer alors que dans le couple, le plus important, c’est la communication ».