Quartier Touba Almadies: L’avenue principale porte désormais le nom de Serigne Saliou Mbacké

Le conseil municipal de la commune de Ouakam s’est réuni mardi passé en présence du sous-préfet, du maire Samba Bathily Diallo et du personnel administratif de la commune. A l’issue de cette rencontre, les conseillers ont autorisé, à l’unanimité, des virements de crédits destinés à l’aménagement d’espaces verts, au pavage des routes, à l’éclairage public, à l’équipement au niveau de la mairie et des services annexes…



Ils ont aussi béni la signature d’un contrat de marché pour les travaux du Centre de santé de Ouakam. L’autre décision concerne la dénomination de l’avenue principale du quartier Touba Almadies qui porte désormais le nom de Serigne Saliou Mbacké.



Par ailleurs, les conseillers ont adopté le Plan annuel de renforcement des capacités (Parca) pour 2022 en plus d’autoriser la signature d’un contrat de marché pour la fourniture de denrées alimentaires destinées nécessiteux.