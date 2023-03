Quatre (4) morts dans une attaque au drone dans l'est de la Syrie

Quatre personnes ont été tuées mercredi dans une attaque au drone dans l'est de la Syrie, dans un secteur tenu par des groupes pro-iraniens, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).



« Quatre personnes ont été tuées et huit blessées dans une frappe au drone menée près d'une usine d'armes appartenant à des groupes pro-iraniens et près d'un camion chargé d'armes », dans la région de Deir Ezzor, a déclaré à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH.