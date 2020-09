Quatre matches de suspension pour Di Maria, l'affaire Alvaro-Neymar examinée le 30 septembre

L'international argentin Angel Di Maria a écopé de quatre matches de suspension fermes pour son comportement lors de PSG-Marseille (0-1, le 13 septembre), quand il avait craché en direction d'Alvaro Gonzalez. Le barême de la FFF, qui s'applique à la LFP, pouvait prévoir jusqu'à six matches de suspension dans ce cas de figure. La décision prenant effet le mardi 29 septembre 2020 à minuit, il manquera donc les matches contre Angers, Nîmes, Dijon et Nantes, et reviendra le week-end du 7 novembre contre Rennes (10e journée).



Par ailleurs, la commission étudiera l'affaire Alvaro Gonzalez-Neymar le 30 septembre 2020, après qu'elle a été saisie d'éventuelles insultes racistes du Marseillais envers le Brésilien. L'enquête vise aussi à savoir si Neymar a proféré de supposés propos homophobes contre Alvaro ou racistes contre Hiroki Sakai.



L’Equipe