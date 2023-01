Quelles suites pour la force Sabre après la demande de retrait des soldats français du Burkina Faso?

Depuis 2009, la base arrière de Sabre est à Kamboinsin près de Ouagadougou. Un camp pour un effectif de 400 soldats. Kamboinsin est idéalement situé pour rayonner dans la bande sahélo-saharienne et plus précisément dans la zone des trois frontières, épicentre de la lutte contre les groupes armés terroristes.



Réduction du théâtre d'opérations

Mais, depuis la fin de Barkhane et le départ du Mali, le théâtre d'opération s'est considérablement réduit : l'armée française a basculé plus à l'est, au Niger. Avec Paris, Niamey a conclu un partenariat militaire opérationnel pour agir dans une zone limitée, le Liptako nigérien seulement.



Sécuriser la frontière entre le Mali et le Niger contre les incursions notamment de l'État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), c'est la principale mission. Deux mille soldats français sont stationnés au Niger, et cet effectif ne devrait pas bouger malgré la réarticulation en cours.



Difficulté logistique

Installer donc, dans le Liptako nigérien, une partie des forces spéciales, un petit contingent, aurait du sens d'un point de vue opérationnel. Mais la difficulté de cette manœuvre est aujourd'hui avant tout logistique : un mois pour un tel déménagement et surtout un rapatriement du gros des troupes, c'est court... Trop court disent les experts.