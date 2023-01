Question d'actualité: le Conseil constitutionnel rejette la requête Guy-Mimi Touré

Les députés Guy Marius Sagna (Yewwi Askan Wi) et Aminata Touré (non-inscrite) avaient déposé une question d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale pour convoquer le Gouvernement à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur le Rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds Force Covid-19. Mais cette lettre est restée sans réponse du président Amadou Mame Diop.



C'est alors que les deux parlementaires ont saisi le Conseil constitutionnel aux fins d'arbitrage pour conflit de compétence entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Dans une Notification de décision faite le 18 janvier 2023, les 7 sages ont déclaré "irrecevable" a requête portée par Guy Marius Sagna et Aminata Touré. (Document)