Questions d’actualité : Le FDR soutient le boycott de l’opposition parlementaire et dénonce une « forfaiture » du Premier Ministre

Le Front pour la Défense de la République (FDR) apporte son soutien total aux députés de l'opposition ayant décidé, quasi unanimement, de refuser de donner leur caution à la comédie politique dont l'Assemblée nationale risque d'être le théâtre le vendredi 28 novembre 2025.



Dans un communiqué publié ce jeudi 27 novembre 2025, le front qui regroupe l’opposition explique qu’une séance de questions d'actualité est, en effet, programmée dans l'urgence, à l'instigation du Premier Ministre lui-même. « Or, il convient de noter que la tenue de cette séance n'a jamais été évoquée par le Conseil des ministres, comme de tradition », dénonce le FDR.



En réalité, selon le FDR, il ne s'agit guère d'un moment d'exercice, par les députés, de leur mission de contrôle de l'action du gouvernement. Bien au contraire, « il s'agit, une fois encore, de piétiner la représentation nationale en organisant, dans l'hémicycle même, le meeting d'une fraction du parti au pouvoir ».



Le Front pour la Défense de la République fustige une « nouvelle forfaiture du PM » qui vient s'ajouter à une « longue série d'agressions contre la Constitution et nos institutions ».