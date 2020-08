Quinze footballeurs d'un même club attrapent le coronavirus

Dix-neuf membres du club de première ligue zambienne Napsa Stars ont été testés positifs au coronavirus .



Ce nombre est le deuxième plus élevé après celui des Forest Rangers qui ont signalé 28 cas positifs de joueurs et d'officiels il y a deux semaines.



Les quinze joueurs et quatre officiels des Napsa Stars ont été testés positifs au coronavirus après un contrôle de routine, a déclaré la porte-parole du club, Gwen Chipasula, dans un communiqué.



Elle a déclaré que tous les joueurs et officiels positifs s'étaient depuis isolés, conformément aux directives du ministère de la santé



Mme Chipasula a déclaré que le club est en contact avec le ministère pour s'assurer qu'ils sont étroitement surveillés afin d'éviter une nouvelle propagation du virus.



Elle a ajouté que le reste de l'équipe a continué à préparer les prochains matchs.



Le président du club, Greg Chola Nsofu, a ajouté :



"Je voudrais lancer un appel à nos joueurs, aux supporters et à la fraternité du football en général pour qu'ils respectent toutes les mesures de santé, y compris le port de masques faciaux, la distanciation sociale et la désinfection des mains, entre autres".



La Zambie a jusqu'à présent signalé plus de 4 481 cas de coronavirus et 139 décès.