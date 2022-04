RD Congo : une trentaine de morts en deux jours en Ituri, les ADF soupçonnés

Les quatre derniers membres d'une délégation congolaise otage d'un groupe armé avec lequel elle était venue négocier en Ituri sont libres après près de deux mois de détention, a annoncé Pitchout Mbodina Iribi, qui représente la "Task force pour la paix, la réconciliation et la reconstruction de l'Ituri". Il a annoncé la libération de Thomas Lubanga et Floribert Ndjabu "mais aussi de tout le reste des membres de la délégation". Il s'agit de deux colonels de l'armée congolaise, Justin et Désiré Lobho.



Au moins une soixantaine de personnes ont été tuées en Afrique du Sud dans des inondations et des glissements de terrain causés par plusieurs jours de fortes pluies sur la côte est qui ont suscité l'intervention de l'armée, selon un dernier bilan des autorités mardi soir.



En Guinée, en ce mois de Ramadan, la hausse des prix a été accentuée par la guerre en Ukraine. Les prix du riz, de l'huile ou encore du sucre s'envolent alors que ces produits de première nécessité sont subventionnés par le gouvernement. Reportage de Sarah Sakho et Malick Diakité.