RD Congo : une visite historique du roi des Belges pour "resserrer les liens"

Le roi Philippe de Belgique a entamé mardi une visite historique de six jours en République démocratique du Congo. Le monarque est accompagné de la reine Mathilde, du Premier ministre belge et de deux ministres. Le but est de resserrer les liens entre les deux pays après des années de tensions, notamment sous l’ancien président Joseph Kabila. Qu’attendent les Congolais de cette visite ? Notre correspondant Clément Bonnerot est allé à la rencontre des Kinois.

France24

