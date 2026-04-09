Affaire Me Bocar Thiam : début des auditions devant la Haute Cour de Justice avec deux premiers témoignages

Au Sénégal, la Haute cour de justice a débuté, mercredi 09 avril, les auditions dans l’affaire Me Moussa Bocar Thiam, avec deux premiers témoignages recueillis, selon le quotidien L’Observateur. Ces personnes, entendues à «titre de simples renseignements», sont l’ancien directeur administratif et financier du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, ainsi que le directeur du Parc des technologies numériques du Sénégal (PNT). Pour l’heure, rien n’a filtré des auditions.



Pour rappel, l’ancien ministre de Macky Sall est accusé de faits présumés de «détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs», dans le cadre du projet de concession d’exploitation du PNT accordée en mars 2024 à la société Ewan Assets pour une durée de 20 ans, moyennant une redevance de 15 millions d’euros (environ 10 milliards FCFA).