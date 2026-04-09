Ligue des Champions : le PSG a terrorisé les consultants anglais !

Ces derniers mois, le Paris Saint-Germain a traversé quelques petites zones de turbulences. Sans aller jusqu’à parler de crise, l’équipe de Luis Enrique a connu quelques moments un peu difficiles, avec des défaites contre Rennes et Monaco en Ligue 1 notamment, et des barrages de Ligue des Champions contre les Monégasques pendant lesquels les champions d’Europe en titre ont un peu souffert. De quoi laisser entrevoir quelques espoirs pour ses concurrents, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Face à Chelsea, les Parisiens ont cependant frappé un gros coup avec une victoire 8-2 au cumulé, et contre Liverpool mercredi soir, la bande de Vitinha a encore montré qu’elle est la candidate numéro 1 pour le titre cette saison encore. C’est simple, il n’y avait clairement pas photo entre les deux équipes, et Liverpool peut vraiment s’estimer heureux de repartir du Parc des Princes avec seulement deux buts encaissés. D’où les regrets affichés par les Parisiens après le match, eux qui sont conscients qu’ils auraient pu plier cette double confrontation hier soir. « Oui je pense qu’on avait des occasions claires pour marquer plus de buts. On a laissé Liverpool en vie pour le match retour, mais on est content de la performance et on doit continuer comme ça pour le match retour », a par exemple lancé Achraf Hakimi.



Les Anglais s’inclinent face à la supériorité parisienne

Un message clair envoyé à l’Europe : le PSG n’est pas plus prenable ou plus friable que la saison dernière. Et les consultants anglais l’ont bien compris. Après le match, ils ont été nombreux à s’agenouiller devant la puissance parisienne. « C’était comme regarder un match entre des équipes de divisions différentes. L’écart entre les deux équipes était criant. le PSG a dépensé 450 millions de livres cet été, sûrement plus que ce qu’a dépensé le PSG. Voir ce résultat est inquiétant », a par exemple lancé Jamie Carragher, ancien des Reds et consultant pour Sky Sports. « C’était notre champion contre leur champion, et notre champion était très loin de leur niveau. Liverpool n’est pas une aussi bonne équipe que le PSG », a de son côté lancé Paul Robinson sur la BBC.



« On sent un énorme écart de niveau entre les deux équipes, ça aurait pu être bien pire pour Liverpool », s’est emporté Stephen Warnock, autre ancien joueur liverpuldien sur MOTD. « Je vais être honnête, ça aurait pu être bien pire pour Liverpool », a aussi expliqué Ally McCoist sur TNT Sports. Autant dire qu’outre-Manche, même si le facteur Anfield est évoqué par certains, on ne semble pas vraiment y croire pour le retour, qui se disputera mardi prochain dans la célèbre enceinte de la Mersey…