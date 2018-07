RDC : Mobutu et son rêve spatial en documentaire

Droit comme un I, Mobutu marche sous le soleil en avant de sa cour, dans son uniforme de maréchal. Sous l’œil des caméras, il s’installe face à un promontoire rocheux où se dresse le site de lancement d’une fusée digne d’un album de Tintin. Le compte à rebours s’égrène en allemand. L’engin décolle dans la fureur, dévie très vite de sa trajectoire et s’écrase avec fracas quelques centaines de mètres plus loin. Face à cet échec humiliant, le dictateur reste immobile. Abasourdi.



Sur YouTube, ce court extrait, tourné en 1978, du film de Thierry Michel Mobutu, roi du Zaïre (1999) a été vu plus de 80 000 fois et a déclenché autant de fous rires. La parabole des trente-deux ans de mobutisme est trop parfaite : les projets mégalomaniaques, la volonté de rivaliser avec les grandes puissances, jusqu’à la déliquescence finale…