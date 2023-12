RDC: à Kinshasa, les premières tendances des élections s’affichent dans un centre rutilant

A l’intérieur de cet immense chapiteau, trois écrans géants trônent au fond d’un espace tapissé de moquettes et éclairés par des spots bleutés. C’est là que les scores des 182 circonscriptions de RDC – moins celles de Rutshuru, Masisi et Kwamouth où il n’a pas été possible de voter à cause de l’insécurité – doivent être dévoilés.



Merlin Kazadi, qui gère la logistique de Bosolo, explique : « Premièrement, ce centre est un instrument de transparence. Et deuxièmement, c’est un instrument pour ramener toutes les parties prenantes du processus électoral. Vous avez ici les médias, les organisations internationales, les observateurs internationaux, nationaux et locaux. Ce centre, c’est pour réunir tout le monde, afin que tout le monde participe. »



« Ici, c’est le centre de la vérité des urnes »

Les lieux sont aménagés pour accueillir jusqu’à 500 personnes, avec une grande estrade. A 21h, Denis Kadima, le patron de la Céni, y monte, accompagné d’une partie de son équipe. « "Bosolo", en lingala, veut dire "vérité". C’est donc le centre "vérité", ici. Mais, en réalité, c’est le centre de la vérité des urnes, lance-t-il. Le but de ce centre, c’est de se retrouver pour avoir des soirées électorales durant lesquelles les résultats vont tomber ».