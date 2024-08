RDC: arrestation à Beni de 31 personnes soupçonnées d'appartenir aux ADF

Parmi les Tanzaniens du groupe, on trouve Abdallah Rashid, que l'armée accuse d'être impliqué dans de nombreux massacres et kidnappings à l'ouest de la cité d’Oicha, située à une vingtaine de kilomètres de Beni. Emmanuel Sanga, alias Benito, également de nationalité tanzanienne, a été appréhendé à un checkpoint à l'entrée de Beni, sur la route Beni-Kasindi, qui mène à la frontière ougandaise. Ramadan Saidi Abdallah Mbweni, aussi Tanzanien, a été recruté en Afrique du Sud.



Selon les sources militaires congolaises, il était chargé de superviser un réseau de poseurs de bombes à Beni. Hassim Ramadan, un autre combattant ADF de nationalité kényane et ancien voleur à main armée, a été arrêté au checkpoint de Beni-Mavivi, près de l’aéroport.



Groupe armé le plus meurtrier en RDC en 2023

Selon l'ONU, les ADF ont été le groupe armé le plus meurtrier en RDC en 2023, ayant tué plus de 1 000 personnes, principalement des civils.



Plusieurs sources sécuritaires rapportent que depuis plusieurs mois, les ADF concentrent leurs attaques sur les centres urbains pour détourner l'attention de l'opération Shuja, menée contre eux par les armées congolaise et ougandaise.



Cependant, ils ont réussi à étendre leur réseau de collaborateurs, notamment dans la province de l’Ituri, en s'appuyant sur certains hommes d'affaires, selon les experts onusiens.