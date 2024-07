RDC: au moins neuf morts dans une bousculade au stade des Martyrs

Les responsables des services de sécurité de la ville et le gouverneur se sont retrouvés avec quatre ministres autour du numéro deux du gouvernement à son cabinet de travail pour déterminer ce qui s’est passé. La veille, le stade des martyrs a refoulé du monde et au moins neuf personnes ont trouvé la mort lors d'une bousculade.



Certaines victimes sont mortes par étouffement, d’autres par bousculade dans ce stade dont l’aire de jeu, les couloirs, les places assises et les gradins étaient saturés. Les organisateurs du concert auraient prévu de remplir le stade et son esplanade mais les billets ont été vendus très rapidement, certains spectateurs ont dû rebrousser chemin par manque de place.



Le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a instruit l’inspecteur général de la police judiciaire et l’auditeur général des forces armées afin d’engager des enquêtes et interpeller notamment les organisateurs. La star Mike Kalambay, elle, est libre et a pris part à la réunion avec les autorités.



Ces incidents rappellent ceux d’octobre 2022 lors du concert du chanteur Fally Ipupa. Selon les autorités, onze personnes, dont deux policiers, sont morts. Aucune poursuite judiciaire n’a été engagée.



Le vice-premier ministre en charge de l’Intérieur et Sécurité a présidé dimanche une réunion de crise et une première mesure : les activistes culturelles sont interdites dans les deux plus grands stades de la capitale Kinshasa. Les autorités promettent toutefois de ne pas se passer de la procédure judiciaire.