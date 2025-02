RDC: dans la plus grande discrétion, l'Afrique du Sud envoie des renforts militaires

Pretoria a discrètement envoyé il y a une dizaine de jours du matériel militaire et plusieurs centaines d'hommes dans la ville de Lubumbashi, loin de la partie orientale où la guerre oppose les FARDC et leurs alliées contre le M23 soutenu par le Rwanda, où l'Afrique du Sud a perdu quatorze soldats en janvier. Des renforts qui viennent s'ajouter aux quelque 2 700 soldats, selon le décompte de l'Agence Reuters, déployés au sein de la Monusco et de la SAMIRDC, la force de la SADC.

RFI

