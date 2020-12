RDC: dans le territoire de Djugu, la population se rapproche de la Monusco pour plus de sécurité

Dans le territoire de Djugu, province de l’Ituri, les miliciens de la Coopérative pour le développement du Congo (Codeco) sèment toujours la terreur. Ce mouvement, qui est aujourd’hui parmi les plus violents, s’est scindé en plusieurs petits groupes s’illustrant par des tueries, des actes de harcèlement et d’extorsion. À Roe, la population locale fuit les villages et se rapprochent de la base de la Monusco, espérant plus de sécurité.

RFI

