RDC: de violents combats ont opposé l'armée congolaise à l'AFC/M23 au Sud-Kivu durant tout le week-end

Dans l'est de la RDC, de violents combats ont été signalés durant tout le week-end entre les rebelles de l'AFC/M23 et l'armée congolaise appuyée par les wazalendo dans le territoire de Mwenga, au Sud-Kivu. Ils ont aussi provoqué un déplacement massif de populations.



Pendant 48 heures, des accrochages d'une grande intensité ont notamment eu lieu dans trois villages du secteur d'Itombwe, selon l'administrateur du territoire de Mwenga. D'autres combats ont également été signalés un peu plus au nord, dans la région de Katasomwa, dans le territoire de Kalehe.



Dans la journée du samedi 23 août, toujours dans le territoire de Mwenga, des affrontements ont aussi été signalés dans les villages de Kadjoka et de Lubumba, une zone montagneuse stratégique située près des territoires d'Uvira et de la route qui conduit à la ville d'Uvira située à 80 km de là.



Ces combats - dont les deux parties se rejettent mutuellement la responsabilité - se déroulent alors que l'AFC/M23 et les autorités congolaises sont en ce moment à Doha pour poursuivre leurs négociations de paix sous l'égide du Qatar.