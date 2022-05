RDC: du changement à la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kaluba Dibwa remplacé

Selon l’entourage du président de la République, Félix Tshisekedi n’avait plus confiance en Dieudonné Kaluba Dibwa. Il est soupçonné de corruption dans le dossier de détournement supposé de plus de 200 millions de dollars de fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, un gigantesque projet agricole à 250 km de Kinshasa.



« S’il peut se laisser corrompre dans ce dossier, qu’en sera-t-il des résultats des élections de 2023 », s’interroge un proche du chef de l’État. À ce stade, Dieudonné Kaluba Dibwa a opté pour le silence. Instruction aurait été donnée à ses collaborateurs de ne pas communiquer sur ce dossier. Pour rappel, en novembre 2021, la Cour constitutionnelle s’était déclarée incompétente pour juger l’ancien Premier Ministre Augustin Matata cité dans ce dossier. La décision avait surpris, surtout dans le camp présidentiel.



Poste délicat

Le poste de président de la Cour constitutionnelle est très délicat dans l’appareillage politico-judiciaire de la RDC. C’est lui qui est chargé de valider ou non les résultats des élections proclamés par la Commission électorale. Ce mardi, experts et politiques ont dénoncé d’innombrables vices de procédure depuis l’installation de la Cour en 2015. Il lui est reproché d’être subordonnée au chef de l’État notamment dans la procédure de renouvellement des juges.