Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi est arrivé vendredi 29 août à Goma. Il a rendu visite aux déplacés retournés à Saké, à une vingtaine de km de Goma et a déploré leurs conditions de vie, la plupart d'entre eux vivant dans des huttes en bâches, sans aucune assistance.



RDC: en visite à Saké, le chef du HCR appelle à une aide immédiate humanitaire pour les déplacés et les réfugiés
Filippo Grandi a appelé les acteurs humanitaires à s'unir pour venir en aide à ces populations qui ont des difficultés à accéder aux besoins essentiels comme s’alimenter et dormir. Car pour nombre d'eux, leurs maisons ont été détruites lors des récents combats entre les rebelles de l’AFC/M23 et l'armée congolaise.
 
 Après l'étape de Saké, le représentant du HCR a échangé avec les autorités du groupe AFC-M23.
RFI

Samedi 30 Août 2025 - 18:30


