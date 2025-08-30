RDC: en visite à Saké, le chef du HCR appelle à une aide immédiate humanitaire pour les déplacés et les réfugiés

Dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi est arrivé vendredi 29 août à Goma. Il a rendu visite aux déplacés retournés à Saké, à une vingtaine de km de Goma et a déploré leurs conditions de vie, la plupart d'entre eux vivant dans des huttes en bâches, sans aucune assistance.

RFI

