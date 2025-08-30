RDC: en visite à Saké, le chef du HCR appelle à une aide immédiate humanitaire pour les déplacés et les réfugiés

Filippo Grandi a appelé les acteurs humanitaires à s'unir pour venir en aide à ces populations qui ont des difficultés à accéder aux besoins essentiels comme s’alimenter et dormir. Car pour nombre d'eux, leurs maisons ont été détruites lors des récents combats entre les rebelles de l’AFC/M23 et l'armée congolaise.
Après l'étape de Saké, le représentant du HCR a échangé avec les autorités du groupe AFC-M23.
