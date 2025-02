RDC: l'Union européenne convoque l'ambassadeur du Rwanda

L'Union européenne a convoqué vendredi 21 février l'ambassadeur du Rwanda auprès de l'UE, en condamnant l'offensive en cours du groupe antigouvernemental M23 et de ses alliés des forces rwandaises dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).



« L'UE condamne fermement cette offensive » et « le gouvernement du Rwanda doit immédiatement retirer toutes (ses troupes) du territoire de la RDC et cesser de soutenir le M23 ainsi que tout autre groupe armé », a écrit un porte-parole de la diplomatie européenne, Anouar El Anouni, dans un communiqué.

Rfi

