RDC: l’épidémie de choléra continue de s’aggraver, MSF appelle à une mobilisation générale

Selon Médecins sans frontières (MSF), 20 des 26 provinces du pays sont désormais touchées par le choléra. Depuis le début de l’année jusqu’à la mi-octobre, plus de 1 700 cents décès ont été enregistrés.



Et la situation continue de s’aggraver, prévient Médecins sans frontières, car l’épidémie gagne de nouvelles zones de santé, y compris dans des provinces jusque-là épargnées.



Les causes sont multiples : les inondations, les conflits, les déplacements de population, mais aussi le manque d’accès à l’eau potable et à des systèmes d’assainissement adéquats. Et à l’approche de la saison des pluies, le risque de propagation s’annonce encore plus grand.



Pour MSF, le choléra doit dorénavant être considéré comme une urgence nationale. L’organisation appelle à une action coordonnée : un accès rapide aux soins, à la vaccination, mais aussi des investissements durables dans l’eau et l’assainissement.



Cette épidémie s’inscrit dans un contexte de grande précarité, notamment à l’est du pays. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha) alerte sur l’effondrement du système de santé dans le Nord et le Sud-Kivu.



Selon l’ONU, 85 % des structures sanitaires y manquent de médicaments et près de 40 % du personnel a quitté les postes. De plus, au Nord-Kivu, plus d’un tiers des établissements situés dans les zones de conflit ont été détruits, pillés ou abandonnés, selon la même source.