RDC: l'inquiétude grandit à Bunia après des combats situés à vingt kilomètres de la ville

Selon l'Association des déplacés et victimes de guerre de l'Ituri (ADVG), les déplacés ont quitté plusieurs localités dans le territoire de Djugu, comme Nizi, Iga-Barrière ou Lopa. L'arrivée de ces populations et la proximité des combats inquiètent les habitants de Bunia, à l'image de Luc Malembe et Bruno Akilisende : « Ce sont des faits qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc des attaques, des hommes armés... Il n'y a même pas trois jours, c'était au quartier Himbi où on a perdu plus de trois personnes. Hier, c'était au quartier Lumumba. Et si rien n'est fait, ça va se continuer », dit le premier. Pour le second, « depuis un certain moment, nous avons constaté la résurgence de l'insécurité à outrance aux environs de la ville de Bunia, c'est une situation chaotique. C'est pourquoi la population vit la peur au ventre. Jusqu'à maintenant. »



Patrouilles avec la Monusco

Les autorités militaires de RDC disent avoir mis en place des patrouilles mixtes avec la Monusco pour assurer la sécurité de la ville, et rassurer la population. Le commissaire supérieur Abeli Mwangu est le commandant de la police de la ville de Bunia : « Comme vous le savez, il y a certains miliciens qui menaçaient de s'emparer de la ville de Bunia en tirant des coups de feu et en chassant les autorités. »



« Donc, dit-il encore, les autorités ont pris des dispositions supplémentaires. Nous demandons à la population de collaborer avec les services de sécurité ». Alors que les tensions restent palpables dans la zone, l'armée a annoncé, mercredi 6 août, la reddition d'une soixantaine de combattants de la CRP à Tchomia.