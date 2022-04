RDC: l'opposition juge sévèrement la première année du gouvernement Sama Lukonde

Après une année d'exercice, la gestion du Premier ministre est loin de faire l'unanimité. « Bilan très, très négatif », estime Emmanuel Ramazani Shadary, secrétaire permanent du PPRD. L'ancien ministre de l'Intérieur, responsable du parti de l'ex-président Joseph Kabila, pointe du doigt particulièrement une gestion catastrophique dans les domaines de la sécurité.



Il dénonce l’insécurité et la criminalité grandissantes, un climat social délétère et l'augmentation du chômage, ainsi que l’absence d’une vision claire de gouvernance. Emmanuel Ramazani Shadary a aussi déploré la corruption qui se serait intensifiée aujourd’hui dans le pays.



Même discours chez Lamuka, les partisans de Martin Fayulu. Selon eux, le gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge s’inscrit dans la juste continuité de l’équipe qui l’a précédée. L’un des porte-paroles de Lamuka, Prince Epenge, déclare : « M. Sama Lukonde et son équipe, faute de vision claire, faute de planification et de coordination des actions prônées par le gouvernement, ont lamentablement échoué. »



Mais le Premier ministre juge son bilan satisfaisant. S’exprimant mardi sur le plateau de la télévision nationale, il a salué l’ensemble des actions de son gouvernement.