RDC: la militante congolaise Julienne Lusenge lauréate du prix ONU pour les droits de l’homme 2023

Julienne Lusenge a été reconnue pour sa contribution constante aux droits des femmes et son combat contre les violences sexuelles. « Ce prix me réconforte. Avec les Nations unies, c’est toute la planète qui reconnait mon travail », avoue-t-elle à RFI, très émue.



Des prix, elle en a déjà reçu plusieurs au cours de ces quatre décennies d’engagement. Elle est lauréate en 2021 du prix Aurora 2021, qui met à l’honneur des « héros des temps modernes », et du prix de la femme de courage décerné par le Département d’État des États-Unis.



Mais celui-ci, remis par l’ONU, a une saveur particulière pour Julienne Lusenge : « Ça m’encourage davantage quand on voit les personnalités qui ont auparavant reçu ce prix. »