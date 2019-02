RDC: la plateforme FCC devient un groupement sous l’autorité de Joseph Kabila

En RDC, l'attente de la nomination d'un Premier ministre se prolonge. Normalement, il doit être issu des rangs de la majorité parlementaire, c’est-à-dire du Front commun pour le Congo (FCC) qui a remporté la majorité des sièges de députés aux dernières législatives. Cette plateforme FCC s'est transformée, mercredi 20 février, en un regroupement politique avec comme autorité morale l’ex-président de la République Joseph Kabila.

C’est dans la ferme privée de Joseph Kabila que les membres du Front commun pour le Congo se sont donné rendez-vous. L’objectif de la rencontre était de transformer cette plateforme électorale en regroupement politique.



Après avoir échoué de remporter la présidentielle, il faut bien s’organiser, explique le coordonnateur du FCC, Néhémie Mwilanya : « Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un système semi-présidentiel, donc parlementaire rationalisé, où la majorité parlementaire est quasiment une institution qu’il faut organiser. Nous avons gagné la majorité à l’Assemblée nationale dans les assemblées provinciales, mais il faut bien les organiser. »



Ce mercredi, les responsables et autres représentants des regroupements politiques du FCC ont renouvelé leur loyauté à l’ex-président de la République. Et pour certains, Joseph Kabila prépare ainsi son retour à la tête du pays. Réplique de Néhémie Mwilanya : « La préoccupation du retour du président Kabila est une question qui n’a pas d’autre intérêt, sinon théorique. Parce que, de toutes les façons, ce qui est en jeu et ce qui l’a toujours été, c’est le respect de la Constitution », modère Néhémie Mwilanya.



Ce vendredi 22 février, tous les députés FCC seront reçus dans la même ferme de Kingakati par Joseph Kabila.