RDC: le bilan de l'attaque rebelle en Ituri passe à près de 50 morts

Isolée dans une brousse à plusieurs kilomètres des positions militaires, la mine d’or du village de Blankete échappe au contrôle des services étatiques. Des activités minières y sont effectuées en toute illégalité.



Deux factions de la Codeco, dont l’une qui prétend défendre les intérêts de la communauté Lendu et l’autre surnommée Zaïre, réputée proche de la communauté Hema, se disputent le contrôle de cette carrière.



Dimanche à l’aube, les creuseurs et autres villageois se sont retrouvés entre deux feux. Des dizaines d’entre eux ont perdu la vie, le dernier bilan fait état d'une cinquantaine de morts. Les cases ont été brûlées. On est encore sans nouvelles de plusieurs dizaines de personnes. RFI a joint le coordonnateur de la société civile en Ituri. Dieudonné Lossa Dhekana estime que c’est l’intérêt financier que représente cette mine qui a justifié cette attaque sanglante.



L'armée, pour sa part, précise dans un communiqué, que depuis un certain temps, des affrontements ont été observés entre les deux groupes armés dans la zone minière. Et d’ajouter : « aucune communauté ne peut se prévaloir d'assurer sa protection ».



Dans sa communication, l’armée assure que les dispositifs sont mis en place pour renforcer la sécurité dans la région et que « ces actes ignobles ne resteront jamais impunis ».