RDC: le sixième round de négociations entre le gouvernement et l'AFC/M23 aura lieu la semaine prochaine

Des réunions de travail vont commencer la semaine prochaine au Qatar, avec autour de la table les délégations du gouvernement congolais et celles de l'AFC/M23, avec pour objectif, la finalisation du mécanisme du cessez-le-feu et concrètement, comment il sera appliqué sur le terrain, quels comportements adopter et qui garantira le respect de cet accord.Selon nos informations, le rôle de la Monusco reste un point de blocage. L’AFC/M23 dit ne pas avoir confiance en la mission des Nations unies.
Plusieurs partenaires internationaux
Les discussions porteront aussi sur un projet d’accord de paix préparé par la médiation qatarienne. Un responsable au fait des négociations parle de la présence de plusieurs partenaires internationaux, preuve d’un large soutien international à ce processus, ajoute ce responsable. Les Qatariens, en tant qu’hôtes, assureront la coordination et le soutien logistique.
Mais attention, pour avoir des résultats concrets : « La poursuite de l’engagement de toutes les parties est essentielle pour avancer », souligne un diplomate occidental.
Ces discussions font suite à celles d’août dernier, toujours à Doha. Elles portaient notamment sur les échanges de prisonniers. Les médiateurs qatariens, le gouvernement américain et le CICR y avaient pris part.
