RDC: le sixième round de négociations entre le gouvernement et l'AFC/M23 aura lieu la semaine prochaine

Prévu pour cette semaine, le sixième round de négociations entre l’AFC/M23 et la délégation du gouvernement congolais se tiendra finalement la semaine prochaine. Un rendez-vous reporté notamment pour cause de calendrier chargé pour le médiateur qatarien. L'objectif est d'avancer sur le texte qui doit définir le mécanisme d’un cessez-le-feu permanent, dans un contexte toujours marqué par des combats sur le terrain, au Sud-Kivu et au Nord-Kivu.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">