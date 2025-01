RDC: les États-Unis, le Royaume-Uni et la France appellent leurs ressortissants à quitter Goma

Les ambassades américaine et française en République démocratique du Congo (RDC) et le ministère des Affaires étrangères britannique ont appelé leurs ressortissants à quitter Goma, capitale provinciale de l'est du pays encerclée par les combats, indique l'AFP vendredi 24 janvier. Les autorités des trois pays appellent leurs ressortissants, dans des communiqués publiés en ligne ou par des messages envoyés directement par email ou SMS, à quitter Goma « tant que les aéroports et les frontières sont encore ouverts », en raison du risque de « dégradation rapide » de la situation sécuritaire liée au conflit opposant le groupe armé antigouvernemental du M23 et l'armée congolaise.