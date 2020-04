RDC: les attaques se multiplient à Halungupa et ses environs, dans la région de Beni

Halungupa et ses environs sont devenus aujourd’hui le principal foyer d'activité de l’ADF, cible d'une opération dite de grande envergure lancée par l'armée régulière depuis octobre 2019. Plusieurs villages sont encore à ce jour vidés de leurs populations.



Deux nouveaux corps sans vie ont été découverts ce mardi 28 avril à Tungula, à quatre kilomètres d’Halungupa. Sur ces dépouilles mortelles, des traces de balles étaient visibles. Deux jours plus tôt, à environ deux kilomètres de la zone, dans le village de Bwerere, 6 civils et 2 militaires avaient été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux combattants ADF.



Depuis début avril, une vingtaine de personnes ont été tuées dans cette partie du territoire de Beni dans au moins quatre différentes incursions. Des attaques localisées, dans la plupart des cas, sur l’axe Kanana-Halungupa, dans le secteur de Rwenzori.



L’armée a renforcé sa présence dans la zone depuis deux jours. Des officiers supérieurs ont même été dépêchés sur place. Des sources au sein de l’armée soupçonnent un renfort venu des forets ougandaises. Un combattant ADF de nationalité ougandaise, arrêté le week-end dernier au poste frontalier de Kasindi, aurait cité quelques complices locaux, rapportent les mêmes sources.



Ces attaques se multiplient en pleine période de récolte de cacao. Et les civils sont, le plus souvent, tués soit dans leurs champs, soit sur le chemin du retour.