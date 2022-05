RDC: les autorités en plein préparatifs pour la venue du Pape François en juillet

À bord de sa papamobile, le Pape François devrait traverser la mégapole de Kinshasa jusqu’au Palais de la nation où se trouve les bureaux du chef de l’État. C’est là qu’il tiendra son premier discours devant les officiels, le corps diplomatique et la société civile. Une célébration eucharistique de deux heures est aussi prévue dès le lendemain sur le site de l’aéroport de Ndolo qui sera fermé pendant cette période.



Mais à ce stade, quelques inquiétudes commencent à surgir étant donné que les travaux n’ont pas encore commencés. De son côté, le gouvernement assure que tout sera prêt avant le jour-J.



Effervescence dans les préparatifs de sa visite

Après la capitale, le pape s’envolera pour Goma. A priori, là-bas, pas trop d’inquiétudes. Les travaux avancent sur le terrain de Kibumba, dans la périphérie de Goma, se réjouit le cardinal Ambongo. Le Saint-Père dirigera une messe avant de rencontrer les victimes des violences dans cette partie du pays.



Ce programme est encore provisoire, il pourrait être modifié en fonction de l’évolution de l’état de santé du pape, précise l’Église. Un peu plus de deux mois avant cette visite, les autorités religieuses sont déjà dans la fièvre de l’évènement. Les rencontres préparatoires se multiplient entre l'Église et les autorités du pays. Une collecte de fonds a été lancée par les religieux, même si l’essentiel des moyens viendra du gouvernement.