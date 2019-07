RDC: les élections gouvernorales au Sankuru à nouveau reportées

Le président de la Céni a évoqué les raisons sécuritaires pour expliquer ce nouveau report. Comme dans d'autres provinces, le scrutin pour le Sankuru devait avoir lieu le 10 avril, mais il avait été reporté au 13 du même mois, avant d'être à nouveau reprogrammé. Finalement, sur proposition de Félix Tshisekedi, il avait été renvoyé à une date ultérieure.



Basile Olongo, ministre intérimaire en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, soutenait que la situation sécuritaire et la tension étaient extrêmement graves et ne permettaient pas la tenue de cette élection. Une personne avait été tuée, plusieurs autres blessées par balles, et des maisons incendiées dans la région.



Les militants de Joseph Stéphane Mukumadi s’opposaient à la décision de la Cour d’appel qui écartait leur candidat, faisant de Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, le candidat unique.



Finalement, le Conseil d’État a rétabli la candidature de Mukumadi. Mécontent, Lambert Mende a saisi la Cour constitutionnelle.