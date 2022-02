RDC: les responsables de la société gestionnaire des ports et transports arrêtés

Le président du conseil d’administration Emmanuel Mbo et le directeur général de la Société commerciale des transports et des ports, Jean Masumbuko, ont été arrêtés jeudi 10 février sur demande de l’Inspection générale des finances. Ils avaient été désignés il y a quelques mois pour remplacer temporairement l’ancienne équipe soupçonnée de mauvaise gestion.



Surfacturation

Selon Me Georges Kapiamba, coordonnateur de l’Association congolaise pour l’accès à la justice (ACAJ), les deux hauts responsables de la gestion des ports et transports sont accusés de surfacturation. Selon l’IGF, la fraude porte sur un contrat de réhabilitation de quais sur le port de Matadi, au Kongo-Central. La facture de deux millions de dollars (près de 1,8 million d'euros) est passée à huit millions de dollars (environ 7 millions d'euros). Et Me Kapiamba ajoute la tentative de détournement d’argent public.



L’IGF a tiré la sonnette d’alarme plusieurs fois sur l’ampleur de la mauvaise gestion. Le personnel est impayé depuis quarante mois et les retraités ne perçoivent pas leur pension. Devant cette situation, les grèves des travailleurs se succèdent dans cette entreprise publique à redresser.