RDC: nouveaux affrontements entre l’armée et les rebelles du M23 au Nord-Kivu

Lundi 6 juin, tôt le matin, des obus de canon sont tombés très près de la position des FARDC de Bugusa, dans le groupement Jomba, en territoire de Rutshuru.



Pour le porte-parole militaire du Nord-Kivu, il s’agit d’une attaque « des terroristes du M23 », une énième attaque qui intervient malgré les appels lancés, à ce groupe armé, par les instances africaines et internationales.



Et le général Sylvain Ekenge d’ajouter que cette attaque a coïncidé curieusement avec le démarrage, le même lundi 6 juin, à Goma, de la réunion des responsables militaires de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est, venus au chef-lieu du Nord-Kivu pour réfléchir sur les voies et moyens de sécuriser la région, en d’autres termes éradiquer les groupes armés.



Selon l’armée, les FARDC ont répliqué à l’attaque du M23. Elles ont pilonné les positions ennemies pendant plusieurs heures. Par ailleurs, l’usage par les rebelle, des canons longue portée pourrait témoigner d’un soutien du Rwanda qui n’est pas représenté à la réunion des chefs militaires de la communauté de l’Afrique de l’Est.