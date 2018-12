RDC: report partiel des élections du 30 décembre dans deux zones de conflit, dont Beni

Les élections générales prévues dimanche en République démocratique du Congo ont été reportées au mois de mars dans deux zones de conflit, a indiqué mercredi la commission électorale nationale indépendante (Céni). «Les élections directes dans les circonscriptions électorales de Beni, Beni ville et Butembo ville, en province du Nord-Kivu (dans l'est), ainsi que Yumbi, dans la province de Maï-Ndombe (dans le sud-ouest), initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique», indique un communiqué de la Céni.